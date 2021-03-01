الحلبوسي يؤكد رفضه ذكر (سنة أو شيعة) في مواد القوانين

2021/03/01 | 22:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، رفضه رفضا قاطعا ذكر (سنة أو شيعة) في مواد القوانين.

وقال الحلبوسي بحسب بيان صادر من مكتب اعلام رئيس مجلس النواب، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يرفض رفضا قاطعا ذكر (سنة أو شيعة) في مواد القوانين”، مشيرا الى ان “الحلبوسي يؤكد لم نؤسس لهذا العرف أبدا”.

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