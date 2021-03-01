2021/03/01 | 22:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يستجوب رئيس هيئة الاتصالات الاربعاء المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/01 | 22:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يستجوب رئيس هيئة الاتصالات الاربعاء المقبل) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يستجوب رئيس هيئة الاتصالات الاربعاء المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).