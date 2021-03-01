العراق: القبض على شخص حاول قتل والده بطريقة بشعة

2021/03/01 | 22:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت قيادة شرطة المثنى، الاثنين، القبض على شخص قام بالتهجم على والده محاولا قتله بكسرية صيد في السماوة.

وقال مدير اعلام شرطة المثنى، النقيب محمد الخفاجي، في تصريح لـ NRT عربية (1 اذار 2021)، ان" مركز شرطة السماوة استخبر بوجود شخص مخمور داخل داره يقوم بتهديد عائلته بواسطة سلاح بندقية صيد ( كسرية ) وعلى الفور تم الانتقال الى الدار مع مفرزة شرطة من قسم شرطة النجدة حيث تم فتح الباب من قبل المخبر والد المتهم واثناء دخول المفرزة قام باطلاق عدة خراطيش من بندقية صيد ( كسرية ) كان يحملها المتهم وبأسلوب عنصر المباغتة".

واضاف، ان" الشخص تم القبض عليه واتضح انه كان يروم قتل والده، وتم رفع شكوى من قبل والد المتهم ضد ولده حيث ضبطت بندقية الصيد بحوزته ودونت أقواله ابتدائيا وصدقت قضائيا وتم توقيفه وفق أحكام المادة ( 434 ) من قانون العقوبات العراقي وتمت إحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزاءة العادل وفق القانون".

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