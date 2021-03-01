الكهرباء تعلن عن تشكيل غرفة عمليات لانجاح زيارة الامام موسى الكاظم

2021/03/01 | 22:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، عن تشكيل غرفة عمليات لانجاح زيارة الامام موسى الكاظم (عليه السلام).

وقال الناطق الرسمي لوزارة الكهرباء في بيان،انه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الكهرباء ماجد مهدي الامارة تم تشكيل غرفة عمليات تباشر اعمالها لأنجاح زيارة الامام موسى الكاظم (عليه السلام)، تتضمن إستثناء مدينة الكاظمية المقدسة والطرق الرئيسية المؤدية اليها من القطع المبرمج طيلة ايام الزيارة".

واضاف، "حيث شكلت وزارة الكهرباء غرفة عمليات برئاسة وكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع، ومدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد، ومديري الفروع التابعة له، ومدير عام الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى، ومدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى، بالتنسيق مع الجهات الامنية والدوائر الخدمية الساندة لأدامة عمل منظومة الطاقة الكهربائية، لانجاح زيارة مرقد الامام موسى الكاظم (عليه السلام)".

وتابع انه "جرى استنفار ملاكات دوائر التوزيع واقسام خطوط نقل الطاقة لاجراء الصيانات على شبكات التوزيع والانارة لمدينة الكاظمية المقدسة والطرق المؤدية اليها، وتخصيص فرق صيانة جوالة تعمل على مدار اليوم لغاية انتهاء الزيارة متأهبة للتدخل في حال حدوث اي طارئ".واشار الى انه "جرى تأمين الأليات الحقلية والتخصصية والمولدات الساندة،واستنفرت جميع الجهد الهندسي والفني والحرفي والألي لخدمة المواكب والزائرين ،كما تكفلت بتسيير اسطول حافلات لنقل المواطنين من والى الكاظمية المقدسة".

من جانب اخر، شكلت وزارة الكهرباء غرفة عمليات لمتابعة تاهيل وصيانة الشبكة الكهربائية والانارة لمواقع (السفارة البابوية وكنيسة القديس يوسف وكنيسة سيدة النجاة) في منطقة الكرادة استعداداً للزيارة التاريخية المرتقبة لقداسة البابا فرنسيس للعراق، وفقا للبيان.

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