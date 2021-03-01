واعلن مجلس النواب، الاثنين (1 آذار 2021)، تشكيل لجنة تقصي حقائق بالفساد في صلاح الدين، في حين رفع جلسته الى يوم الاربعاء المقبل.وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، إن "البرلمان شكل لجنة لتقصي حقائق الفساد في صلاح الدين".واضافت ان "البرلمان رفع جلسته الى يوم الاربعاء المقبل".وصوت مجلس النواب، خلال جلسة اليوم على مشروع قانون الناجيات الايزيديات في حين أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون مواجهة جائحة كورونا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. جدول أعمال جلسة البرلمان يوم الأربعاء المقبل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. جدول أعمال جلسة البرلمان يوم الأربعاء المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).