بالوثيقة.. جدول أعمال جلسة البرلمان يوم الأربعاء المقبل

2021/03/01 | 22:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادتنشر وكالة (بغداد اليوم)، جدول أعمال جلسة مجلس النواب يوم الاربعاء المقبل.وجاء في الجدول الذي نشرته الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، ان "جدول اعمال الجلسة المقبلة سيتضمن التصويت على مقترح قانون الاندية الرياضية".كما جاء في الجدول "استجواب رئيس هيأة الاعلام والاتصالات".وتضمن ايضاً "تقرير ومناقشة مشروع قانون مواجهة جائحة كورونا".

واعلن مجلس النواب، الاثنين (1 آذار 2021)، تشكيل لجنة تقصي حقائق بالفساد في صلاح الدين، في حين رفع جلسته الى يوم الاربعاء المقبل.وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، إن "البرلمان شكل لجنة لتقصي حقائق الفساد في صلاح الدين".واضافت ان "البرلمان رفع جلسته الى يوم الاربعاء المقبل".وصوت مجلس النواب، خلال جلسة اليوم على مشروع قانون الناجيات الايزيديات في حين أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون مواجهة جائحة كورونا.

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