لجنة نيابية تدعو البعثيين في مؤسسات الدولة الى مغادرة مواقعهم قبل اعفائهم من وظائفهم

2021/03/01 | 22:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / دعت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية ، البعثيين المشمولين بالمساءلة و العدالة في مؤسسات الدولة الى ان يحزموا حقائبهم و يغادروا مواقعهم ، قبل ان تعمل هيأة المساءلة و العدالة على اعفائهم رسميا من وظائفهم.وقال رئيس اللجنة النائب خلف عبد الصمد ، ان " الكثير من البعثيين حاليا تستروا بإسم بالدين و اتخذوا صبغة التدين "، مؤكدا " اذا اردنا ان نكرم الشهداء و ضحايا البعث علينا ان ننهي البعث ".واضاف ، في بيان صحفي ، ان " المادة رقم 12 من قانون المساءلة و العدالة تعطي الصلاحية لبعض كبار المسؤولين منح استثناءات ، و لكن هناك شرط و هو موافقة مجلس النواب ، الامـر الذي لم يتم العمل به ، و تم منح مئات الاستثناءات لبعثيين للعودة واصبح بعضهم حتى وزراء او نواب كما سمعنا "./انتهى5

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