2021/03/01 | 22:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، عن تشكيل غرفتي عمليات لانجاح زيارة الامام موسى بن جعفر الكاظم “ع”، وبابا الفاتيكان الى العراق.وقال الناطق الرسمي لوزارة الكهرباء، احمد موسى، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني، انه “تنفيذاً لتوجيهات وزير الكهرباء ماجد مهدي الامارة، تم تشكيل غرفة عمليات تباشر اعمالها لانجاح زيارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء تكشف عن خطتها لانجاح زيارتي الامام الكاظم “ع” وبابا الفاتيكان المركز الخبري الوطني.

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