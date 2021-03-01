2021/03/01 | 22:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حوش البيعة تستعد لإستقبال بابا الفاتيكان في زيارة تاريخية منطقة مسيحية بالموصل تستذكر محطات الألم والفرح الموصل – سامر الياس سعيد تستعد منطقة حوش البيعة في الجانب الايمن من مدينة الموصل وبالقرب من المدينة القديمة لاستقبال بابا الفاتيكان في زيارته المرتقبة للعراق في الخامس من الشهر الحالي اذ تبدو هذه المنطقة كاحدى المحطات التي يقصدها […]

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