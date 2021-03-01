2021/03/01 | 22:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كاظم يرصد التناقض الأخلاقي بين عائلتين في عمله الجديد الطموح مسرحية شعبية كوميدية تعالج مشاكل يومية بغداد – ياسين ياس عرضت مؤخرا على قاعة المركز الثقافي في جمعية الثقافة للجميع المسرحية الشعبية الكوميدية (الطموح)، تاليف محمد صبري واخراج علي كاظم الذي قال لـ(الزمان) ان ( احداث المسرحية تدور حول عائلتين الاولى تتكون من الاب والام […]

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