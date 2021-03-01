2021/03/01 | 22:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السعدون يصارع كورونا بدون جواز ويحتاج مساعدة بيروت – محسن حسين هذا نداء للغيارى ، تلقيت قبل ايام خبر اصابة زميلنا عبد اللطيف السعدون والسيدة زوجته بوباء كورونا.تابعت هذا الخبرالمؤلم عن زميل صحفي يعيش في فنزويلا ويحاول بدون جدوى منذ 9 سنوات تجديد جوازات السفر ليستطيع هو وعائلته التنقل والسفر والعودة الى الوطن.ليلة امس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعدون يصارع كورونا بدون جواز ويحتاج مساعدة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعدون يصارع كورونا بدون جواز ويحتاج مساعدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).