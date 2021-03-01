2021/03/01 | 22:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع سهم شركة "بوينج" بنحو 6 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليكون أكبر الرابحين في مؤشر "داو جونز".

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