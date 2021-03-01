تشكيل لجنة نيابية للتحقيق بملفات صلاح الدين

2021/03/01 | 22:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت رئاسة مجلس النواب رفع الجلسة الاعتيادية التي عقدها اليوم الاثنين الى يوم الاربعاء المقبل.

وقالت عضو المجلس النائبة ريزان شيخ دلير في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان رئاسة مجلس النواب قررت رفع جلسة اليوم الى يوم الاربعاء المقبل.

وأضافت النائبة ريزان شيخ دلير ان المجلس قرر تشكيل لجنة تحقيقية لتقصي الحقائق تضم ممثلين عن لجنتي النزاهة والاقاليم النيابيتين وممثل عن هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والادعاء العام بما ورد من ملفات في محافظة صلاح الدين.

PUKmedia / فائق إيزدي

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