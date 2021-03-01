كركوك تستذكر الصحفي الراحل عبدالوهاب اسماعيل

2021/03/01 | 22:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينظم فرع كركوك لنقابة صحفيي كوردستان صباح يوم الاربعاء 3 اذار 2021 مراسيم اربعينية الصحفي الراحل عبدالوهاب اسماعيل عضو الهيئة الادارية للفرع ، وذلك في مديرية الثقافة والفنون قرب فضائية كركوك.

وقال مهدي زريان سكرتير فرع كركوك لنقابة صحفيي كوردستان لـ PUKmedia، يوم الاثنين، انه وبمناسبة مرور أربعينية الراحل عبدالوهاب اسماهيل سيتم تنظيم مراسيم خاصة لاستذكاره لما قدمه من العطاء الصحفي لمشهد الصحافة الكوردية في مدينة كركوك.

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك

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