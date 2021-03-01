2021/03/01 | 22:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن إدارة الرئيس جو بايدن ستسمح للعائلات التي فرقتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على الحدود الجنوبية بلم شملها والبقاء في الولايات المتحدة.

وقال وزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو مايوركاس: “نأمل أن يتم لم شمل العائلات سواء هنا أو في بلدهم الأصلي.



وإذا سعوا إلى لم شملهم هنا في الولايات المتحدة، فسنبحث بالمسارات القانونية لهم للبقاء هنا”.

وكشف مايوركاس، الذي يشغل أيضا منصب رئيس فرقة لم شمل العائلات، أن إدارة بايدن قامت حتى الآن بلم شمل 105 عائلات.

بموجب سياسة الفصل الأسري التي وضعها ترامب، تم فصل حوالي 2800 أسرة في عام 2018.



وبينما تم لم شمل البعض في عهد ترامب، لم تتم إعادة ربط حوالي 550 طفلا بوالديهم في ظل الإدارة السابقة.

التالي

منذ 4 ساعات

نشاط المصانع الأمريكية يبلغ ذروة 3 أعوام

منذ 6 ساعات

الطاقة الذرية تتهم إيران بعدم تقديم تفسيرات عن آثار اليورانيوم في احد مواقعها

منذ 6 ساعات

الحكم بالسجن 3 سنوات على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي

منذ 7 ساعات

إفلاس أكبر شركة للطاقة في ولاية تكساس الأمريكية

منذ 9 ساعات

إيران تشترط رفع العقوبات قبل التفاوض مع أمريكا

منذ 11 ساعة

الخارجية تعلق على زيارة البابا

منذ يوم واحد

طهران تعلن تقليص 30% من أعمال التفتیش والرقابة الدولية

منذ يوم واحد

رئيس وزراء التشيك يكشف عن تهديدات بالقتل تعرض لها مع عائلته

منذ يوم واحد

ضحايا ومصابون بانهيار عقار في الإسكندرية بمصر

منذ يوم واحد

ايدن يوضح أسباب الضربة الجوية الأخيرة في سوريا

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدارة بايدن تسمح بلمّ شمل عائلات “تشتت” تحت حكم ترامب) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إدارة بايدن تسمح بلمّ شمل عائلات “تشتت” تحت حكم ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).