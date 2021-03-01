صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  ل 491 المسجلة اليوم بكورونا

2021/03/01 | 22:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاثنين، عن تسجيل 491 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 395 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 491 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

395 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الاستقلال 19 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 71 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 21 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع البلديات الثاني 69 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع النهروان 29 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع الاعظمية 22 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الرصافة 43 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر 46 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 54 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع البلديات الاول 21 حالة من خلال الرصد الوبائي

84 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

7 حالات في منطقة الزعفرانية موزعة على المحلات التالية / سعيدة / 958 / 961 /949

29 حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / الاورفلي / الحبيبية / / ق 18 / جميلة / الكيارة / 544 / 553 / 538 / 542 / 565 / 513 / 552 /547 / 555 / 519 / 520 / 521 / 546 / 550 / 556 / 519

7 حالة في منطقة البلديات محلة / 734 / 754 / 732 / 754 / / 718.

5 حالات في شارع فلسطين محلة / المستنصرية / 509 / 503 / 502 / 508

7 حالات في الشعب محلة/ البنوك / سبع قصور / 367 / 733 /الزراعي / 333 / 323 / حي اور / 341

6 حالات في النهروان / الزراعي / حي الوحدة / قرب المستشفى

5 حالات في المدائن / جسر ديالى / الحرية / حي الوحدة .

4 حالة في الحسينية محلة / 225/ 217 / 221 /

3حالات في منطقة الاعظمية محلة / 310 / الكريعات /

4 حالات في منطقة الرشاد محلة 564 .

وحالتين في منطقة حي الجامعة محلة .



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وحالاة واحدة في كل من / الضباط / الزوية / والمشتل / و العبيدي / والدورة .

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 83423 توفي منهم 1444 للاسف فيما اكتسب الشفاء 77383 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 4596”

ودعا الساعدي الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

وثمن الساعدي “الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس”.

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