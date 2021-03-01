رفع 'الكتل الكونكريتية' من جسر الجمهورية وسط بغداد (صور)

2021/03/01 | 22:42 - المصدر: السومرية نيوز

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رفعت القوات الامنية، الاثنين، "الكتل الكونكريتية" من جسر الجمهورية وسط بغداد.

وقال مصدر امني في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تمت المباشرة برفع الصبات الكونكريتية من جسر الجمهورية تمهيدا لفتحه بالكامل".

تصوير: علي جاسم

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