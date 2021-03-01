البرلمان يحدد الاربعاء المقبل موعدا لاستجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات

2021/03/01 | 22:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حدد مجلس النواب، استجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات علي الخويلدي الاربعاء المقبل.

ويتضمن جدول اعمال جلسة الاربعاء ايضا بحسب بيان للدائرة الاعلامية للمجلس "التصويت على مقترح قانون الاندية الرياضية، و القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون تنظيم ايجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم (4) لسنة ۲۰۱۳".

وكذلك تتضمن الجلسة تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون مواجهة جائحة كورونا".

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