العراق على موعد جديد مع الأمطار والأجواء الباردة ومتنبئ يحدد المناطق المشمولة

2021/03/01 | 22:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

توقع المتنبئ الجوي، نائل العلي، الإثنين (01 آذار 2021)، حالة الطقس في عموم البلاد حتى صباح يوم الجمعة المقبل.

وقال العلي في منشور عبر صفحته بـ"فيسبوك"، إن "الأجواء يوم غد الثلاثاء، ستكون مستقرة عموما، دافئة نهارا باردة ليلا، مع فرص زخات مطر على المناطق الجبلية في محافظة دهوك".

واضاف أن "درجات الحرارة العظمى خلال نهار يوم غد الثلاثاء ستكون كما يلي:

المنطقة الشمالية - من 15 إلى 22

المنطقة الوسطى - من 22 إلى 23

الفرات الأوسط...



23 إلى 24

المنطقة الجنوبية...



24 إلى 25

المنطقة الغربية...



18 إلى 20

وتابع أن "ستكون الأجواء فجر يوم غد الثلاثاء أجواء باردة وليلاً ايضاًودرجات الحرارة المتوقعة الصغرى ستكون كالتالي:

المنطقة الشمالية...



صفر إلى 7

المنطقة الوسطى..



8 إلى 10

الفرات الأوسط...



10 إلى 11

المنطقة الجنوبية...



11 إلى 12

المنطقة الغربية...



4 إلى 7

وأوضح أن "الرياح ستكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة في المناطق الشمالية والغربية والوسطى، وشمالية خفيفة السرعة في المناطق الجنوبية، ومتقلبة الاتجاه في المناطق مناطق الفرات الأوسط".

ولفت إلى أن "توقعات الايام القادمة قابلة للتغيير وبعد غد الأربعاء، ستكون الأجواء مستقرة عموما ماعدا فرص زخات مطر على المناطق الجبلية".

وبين العلي أن "الطقس يوم الخميس وإلى صباح الجمعة، سيشهد امطارا ما بين المتوسطة والغزيرة على المناطق الشمالية".

واوضح أن "المنطقة الغربية ستكون امطارها متوسطة، مع فرص زخات متفرقة في المناطق الجنوبية ومناطق الوسط والفرات الأوسط".

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