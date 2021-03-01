نائب عن التغيير : تعرضت لاكثر من 10 طعنات بالسكاكين أمام منزلي

2021/03/01 | 22:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قال النائب عن كتلة التغيير غالب محمد علي انه تعرض لاكثر من 10 طعنات بالسكاكين أمام منزله.وقال في تصريح متلفز : تكلمنا منذ سنوات عن ملفات الفساد في الاقليم وبعثت كتابا رسميا للرئاسات الثلاث بشأن تعرضي لتهديداتواضاف علي : تعرضت لاكثر من 10 طعنات بالسكاكين أمام منزلي والاجابة على تساؤلاتنا كانت طعنات بالسكاكين.وتابع : تعرضت لتهديدات كثيرة نتيجة كشفي الفساد بالاقليم وقد ابلغني جهاز المخابرات بوجود محاولة لاغتيالي والاشخاص الذي اعتدوا عليّ تم توثيقهم بالكاميرات.وادعو الحكومة العراقية التدخل بالتحقيق بمحاولة اغتيالي واطالب اجهزة الاقليم بكشف اي جهة سياسية تقف وراء الاعتداء .واوضح علي : تلقيت معلومات عن شخص متورط بالاعتداء .مبينا ان : ماحصل محاولات لتخويف الاصوات التي تكشف فساد النفط والمنافذ وهناك اشخاص محكومون بتهم لم يفعلوها./انتهى3

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