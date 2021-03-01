العراق يعلن رفضه أي تدخل من البعثات الدبلوماسية في شؤونه

2021/03/01 | 22:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين، رفضها أي تدخل من البعثات الدبلوماسية في شؤون العراق الداخلية....

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