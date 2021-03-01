2021/03/01 | 22:53 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الكهرباء، الإثنين، تشكيل غرفة عمليات “لإنجاح زيارة الإمام موسى الكاظم”.وقالت الوزارة في بيان، إنه “شكلت وزارة الكهرباء غرفة عمليات برئاسة وكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع، ومدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد، ومديري الفروع التابعة له، ومدير عام الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى، ومدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى، بالتنسيق مع الجهات الامنية والدوائر الخدمية الساندة لأدامة عمل منظومة الطاقة الكهربائية، لانجاح زيارة مرقد الإمام موسى الكاظم”.وأضافت أنه “جرى استنفار ملاكات دوائر التوزيع واقسام خطوط نقل الطاقة لإجراء الصيانات على شبكات التوزيع والإنارة لمدينة الكاظمية والطرق المؤدية اليها، وتخصيص فرق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء تستنفر قبيل زيارة الإمام الكاظم..



غرفة عمليات لمواجهة الطوارئ عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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