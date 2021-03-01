منتخب العراق يعسكر في طشقند ويلاقي أوزبكستان ودياً

2021/03/01 | 22:57 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كاتانيتش رفض مواجهة الهند وطاجكستان (محمد دبوس/ الأناضول)

يسعى منتخب العراق لكرة القدم، إلى تكثيف تحضيراته للتصفيات الآسيوية المزدوجة، واستغلال أيام "فيفا" نهاية الشهر الحالي لخوض مباراة ودية تحضيرا لاستئناف التصفيات، والتي ستلعب بنظام التجمع في شهر يونيو/حزيران المقبل.

وطالبَ مدرب منتخب العراق لكرة القدم، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، بضرورة إقامة مباراة ودية للمنتخب نهاية الشهر الحالي، بعد رفض ملاقاة منتخبي الهند وطاجكستان ودياً.

وقال باسل كوركيس المدير الإداري لمنتخب العراق لـ(العربي الجديد) اليوم الإثنين: "المنتخب اتفق بشكل رسمي مع الجانب الأوزبكي، على خوض مباراة ودية نهاية الشهر الجاري، تحضيرا للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

وأضاف كوركيس "فاتحنا منتخب أوزبكستان لخوض مباراة ودية في العراق، وتحديداً في محافظة البصرة، ولكن الجانب الأوزبكي طلب خوض المباراة في طشقند.

وأوضح المدير الإداري لمنتخب العراق "المنتخب سيدخل معسكراً تدريبياً في أوزبكستان من الحادي والعشرين من الشهر الحالي ولغاية الثلاثين من الشهر ذاته، على أن تكون المباراة الودية بالتاسع والعشرين.

وشدد كوركيس على أهمية مواجهة أوزبكستان الودية، لكونها ستكون المحطة الأخيرة لأسود الرافدين قبل خوض المباريات الثلاث أمام منتخبات هونغ كونغ وكمبوديا وإيران لحساب المجموعة الثالثة.

يشار إلى أن منتخب العراق يتصدر مجموعته الثالثة برصيد 11 نقطة، وهو بحاجة إلى ست نقاط من أجل ضمان التأهل إلى التصفيات النهائية.

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