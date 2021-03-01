تعرف على مواصفات كاميرة سوني الجديدة

2021/03/01 | 22:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

كشفت شركة سوني مؤخرا عن مواصفات كاميرتها الجديدة التي طورتها لعشاق التصوير الفوتوغرافي وهواة توثيق الأفلام بصورة سينمائية.

وتتميز كاميرا FX3 الجديدة بتصميم مميز يمنحها طابع الكاميرات الكلاسيكية، وهيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك وألياف الكربون أبعاده (77,8- 129,7 – 84,5) ملم يزن 715 غ.

وكونها مصممة لعشاق التصوير السينمائي فقد جعلتها سوني قادرة على توثيق الفيديوهات بدقة 4K بمعدل 120 إطارا في الثانية، كما أن نظام التبريد النشط الذي حصلت عليه يمكّنها من تصوير فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية لمدة 13 ساعة متواصلة تقريبا.

وتتميز هذه الكاميرا أيضا بحساسية ممتازة للضوء بمعدلات ISO 80-102400، تمكّنها من توثيق الصور والفيديوهات في ظروف الإضاءة المنخفضة، وبأزرار وملحقات موزعة على الهيكل تمكّن المستخدم من التحكم بنحو 150 وظيفة وخاصية من إعدادات التحكم، ومنفذ HDMI Type-A لوصلها مع الشاشات والحواسب.

كما جهزتها سوني بخمس نقاط تثبيت 1 / 4-20 UNC لتزويدها بملحقات مختلفة، ونظام تركيز بؤري يساعدها على تتبع 627 نقطة أثناء التصوير يعمل مع مستشعر بصري من نوع Exmor R ومعالج رسوميات Bionz XR.



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