2021/03/01 | 23:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تحولت أسعار النفط للهبوط بأكثر من 1 بالمائة عند تسوية خلال تعاملات اليوم الإثنين، حيث طغت المخاوف من تباطؤ استهلاك الخام في الصين على

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محدث.. أسعار النفط تهبط للجلسة الثانية بأكثر من 1%) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محدث.. أسعار النفط تهبط للجلسة الثانية بأكثر من 1%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).