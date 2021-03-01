اعتقال 5 من ابرز تجار المخدرات في الانبار         

2021/03/01 | 23:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

أفاد قائد شرطة الانبار الفريق هادي رزيج كسار، الاثنين، باعتقال 5 من ابرز تجار المخدرات والحشيشة في المحافظة.

وقال كسار في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان “قوة امنية من قيادة شرطة الانبار شرعت بحملة امنية استباقية على خلفية ورود معلومات استخبارية دقيقة افادت بوجود عدد من ابرز تجار المخدرات في مناطق الخمسة كيلو والسبعة كيلو وقضاء الرطبة وحي التأميم والصوفية ومدينة الرمادي “.

واضاف ان “العملية أسفرت عن اعتقال 5 من ابرز تجار المخدرات وبحوزتهم كميات كبيرة من الحشيشة والحبوب المخدرة”، موضحا ان “القوات الامنية نقلت المعتقلين وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية”.

يشار الى ان قيادة شرطة الانبار اطلقت حملة امنية استباقية لتعقب تجار المخدرات بعد انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات بين الشباب.انتهى/ 12أ

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