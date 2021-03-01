قوباد طالباني: تشريع قانون الناجيات الايزيديات خطوة ضرورية لتعويضهن

2021/03/01 | 23:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان بتشريع قانون الناجيات الايزيديات.

وقال قوباد طالباني في بيان له يوم الاثنين، أُرحب بصدور قانون الناجيات الإيزیديات في مجلس النواب.



القانون خطوة ضرورية باتجاه تعويض الناجيات الإیزیدیات وتخفيف المعاناة عن كاهلهن جراء السبي والاستعباد.



فقد آن الأوان لإنصافهن وإعادة الحقوق إلیهن.

وأضاف "يجب علينا جميعا مواصلة البحث عن باقي المفقودات وتمثل إعادة الأطفال المولودين جراء هذه الجرائم من سوریا إلی المجتمعات الإیزیدیة في العراق حقاً انسانياً أصيلاً رغم التعقيدات".

وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته الاعتيادية التي عقدها يوم الاثنين 1/3/2021، على قانون الناجيات الايزيديات.

وقالت النائبة الماس فاضل في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان المجلس صوت في جلسته اليوم على قانون الناجيات الايزيديات بجميع فقراته، مشيرة الى ان عملية التصويت على القانون لم تواجه اي مشكلة او معرقلات وتم اقراره.

PUKmedia

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