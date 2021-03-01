وزير الكهرباء الأسبق: سنتوقف عن استيراد الغاز الإيراني بعد استثمار الغاز المصاحب لانتاج النفط

2021/03/01 | 23:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اكد وزير الكهرباء الأسبق، كريم وحيد، أن اكتمال العراق من استثمار الغاز المصاحب لإنتاج النفط، سيجعل العراق يتوقف من استيراد الغاز من ايران.

وكان وزير النفط احسان عبد الجبار، قال إن العراق سيتوقف عن حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط في العام 2024.



وتستورد البلاد 50 متر مكعب قياسي من ايران يوميا لتشغيل محطات الكهرباء التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 30 الف ميغاواط.

وقال وحيد، في حديث لبرنامج "نفس عميق" الذي يبث من قبل قناة دجلة، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق يحرق حاليا 1400 مقمق من الغاز المصاحب لإنتاج النفط واستثماره يعني توقف العراق عن استيراد الغاز من ايران"، موضحا أن استثمار الحقول الغازية سيضيف 1600 مقمق يوميا.

ونوه إلى أن عدم استثمار هذه الكمية من الغاز يعني عدم قدرتنا على تشغيل 15 الف ميغاواط من محطاتنا الكهربائية، لافتا إلى أن الغاز الإيراني الذي يستورد من المفترض ان يشغل المحطات الوطنية وليست الاستثمارية، ولكن الان يشغل المحطات الاستثمارية.

وتابع أن الحكومة العراقية تدفع 1.2 مليار دولار سنويا لتسديد اقيام الغاز الإيراني، ونستورد كهرباء من ايران بحدود 800 مليون دولار عن الف ميغاواط.

وأضاف أن العراق كان يخطط بإنهاء ازمة الكهرباء في العام 2015، ولكن التدخلات السياسية وقفت ضد المشروع، وافشلت البرنامج الذي وضعناه، مشيرا إلى أن وزيري الكهرباء في مصر وسوريا بقا في الوزارة لفترة طويلة حتى اكمال مشروعهما.

وبين أن وزارة الكهرباء يجب ابعادها عن نظام المحاصصة الطائفية، منوها إلى أنه في العام 2011 قامت كتلة سياسية بفرض اراداتها لشراء محطات ديزل تبلغ 5 الاف ميغاواط لا تحتاجها وزارة الكهرباء.

وبين أن موقع محطة بسماية خاطئ لانه لا يحتوي على وقود ومياه وشبكة كهرباء وفرضت لاسباب امنية.

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