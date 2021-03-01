2021/03/01 | 23:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 16 دقیقة

381 مشاهدة

انتقد رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، الاثنين، البرلمان، بسبب اهماله التوثيق القانوني لـ "جريمة داعش" ضد الشيعيات التركمانيات و الشبكيات.

وذكر طعمة في بيان تلقى ان ار تي عربية نسخة منه، اليوم (1 اذار 2021)، ان "البرلمان صوت اليوم على قانون الناجيات الايزيديات وفي الوقت الذي نؤيد فيه انصاف بناتنا و اخواتنا الايزيديات من ظلم داعش الارهابي نسجل اعتراضنا و نقدنا الشديد للبرلمان لتغاضيه عن مظلومية الشيعيات التركمانيات و الشبكيات".

واضاف، انه "نقلت لنا الجهات المختصة و شهود العيان ان الاجرام الذي تعرضت له الشيعيات التركمانيات والشبكيات زاد على مظلومية الايزيديات فبعد ان يرتكب وحوش داعش المجرمين فاحشة الاغتصاب يقوم بقتل الشيعيات التركمانيات و الشبكيات حرقا لأن عقيدة داعش الفاسدة تتيح له قتلهن و الاعتداء عليهن بسبب انتمائهن العقائدي و الديني".

واوضح، ان "اغفال البرلمان تدوين هذه الجريمة الشنيعة لارهاب داعش ضد الشيعيات التركمانيات و الشبكيات يخالف الموضوعية و الانصاف وتثبيت الحقائق التاريخية في ذكر مظلومية تلك النساء وانصافهن كما يملي الضمير والقانون على البرلمان".

وكان مجلس النواب قد صوت في وقت سابق اليوم، الإثنين، على مشروع قانون الناجيات الايزيديات.

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النهج الوطني توجه انتقادا للبرلمان) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النهج الوطني توجه انتقادا للبرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).