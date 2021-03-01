وفد من رئاسة الجمهورية والحكومة الاتحادية يناقش مع محافظ النجف، الاستعدادات النهائية لزيارة بابا الفاتيكان

2021/03/01 | 23:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/وصل وفد رسمي ضم ممثلين من مراسم رئاسة الجمهورية ومكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية، الى النجف وكان في استقباله المحافظ لؤي الياسري.واشار المكتب الاعلامي للياسري ، ان " الوفد ناقش الاستعدادات الأمنية والفنية واللوجستية لاستقبال بابا الفاتيكان في النجف الاشرف./انتهى.

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