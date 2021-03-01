مدرب المان سيتي غوارديولا يثني على بايرن ميونخ.. ويعده الافضل في اوربا

2021/03/01 | 23:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قال المدير الفني لمانشستر سيتي الإنكليزي بيب غوارديولا إن بايرن ميونخ الألماني هو أقوى فريق في أوروبا حاليا.ورغم أن مانشستر سيتي حقق الفوز في آخر 20 في مختلف المسابقات؛ إلا أن غوارديولا يرفض تلميحات بأن فريقه هو الأفضل في أوروبا في الوقت الحالي.وأكد غوارديولا ان : بايرن ميونخ هو أفضل فريق في أوروبا والعالم، لأنه فاز بكل البطولات، في إنجلترا ليفربول هو البطل لذلك هو الأفضل.وأضاف : تنتظرنا مباريات كثيرة، نلعب مباراة كل 3 أيام، يجب أن نحصل على راحة للتركيز على المباراة التالية.وكان ديفيد مويز مدرب ويستهام قد قال إن مانشستر سيتي الأفضل في أوروبا بعد الخسارة 1/2 أمام سيتي السبت الماضي في الدوري الإنكليزي الممتاز.ويملك مانشستر سيتي 62 نقطة من 26 مباراة، ويتقدم بـ12 نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني في البريميرليغ.ومانشستر سيتي صاحب أقوى دفاع في الدوري ، إذ تلقت شباكه 16 هدفا في حين سجل لاعبوه 52 هدفا وهو ثاني أقوى هجوم.ولم يخسر مانشستر سيتي في آخر 27 مباراة، وحال التعادل أو الفوز على وولفرهامبتون سيعادل أطول سجل له دون خسارة.وعن الأرقام القياسية لفريقه سيتي والمنافسة على 4 مسابقات قال غوارديولا إنه لا يوجد وقت للاستمتاع بتحقيق الأرقام القياسية.وبعد مواجهة وولفرهامبتون يلعب مانشستر سيتي مع مانشستر يونايتد يوم 7 اذار وهي المواجهة التي تبدو حاسمة في تحديد هوية بطل الدوري الإنكليزي./انتهى3

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