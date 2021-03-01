محلل يتوقع ارتفاع أسهم شركات السيارات الكهربائية 50% هذا العام

2021/03/01 | 23:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: توقع محلل ارتفاع أسهم شركات السيارات الكهربائية بحوالي 50 بالمائة خلال العام الجاري، مع التوسع العالمي في الطاقة النظيفة.

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