2021/03/01 | 23:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 16 دقیقة

974 مشاهدة

تشير توقعات الطقس، الاثنين، الى اجواء باردة وهطول امطار في بعض المناطق الجبلية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المتنبىء الجوي نائل العلي في منشور عبر صفحته بـ"فيسبوك"، اليوم (1 اذار 2021)، إن "الأجواء يوم غد الثلاثاء، ستكون مستقرة عموما، دافئة نهارا باردة ليلا، مع فرص زخات مطر على المناطق الجبلية في محافظة دهوك".

واضاف، أن "درجات الحرارة العظمى خلال نهار يوم غد الثلاثاء ستكون كما يلي:

المنطقة الشمالية - من 15 إلى 22

المنطقة الوسطى - من 22 إلى 23

الفرات الأوسط...



23 إلى 24

المنطقة الجنوبية...



24 إلى 25

المنطقة الغربية...



18 إلى 20".

واوضح، أن "الأجواء ستكون فجر يوم غد الثلاثاء باردة وليلاايضاً ودرجات الحرارة المتوقعة الصغرى ستكون كالتالي:

المنطقة الشمالية...



صفر إلى 7

المنطقة الوسطى..



8 إلى 10

الفرات الأوسط...



10 إلى 11

المنطقة الجنوبية...



11 إلى 12

المنطقة الغربية...



4 إلى 7".

وتابع، ان "الرياح ستكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة في المناطق الشمالية والغربية والوسطى، وشمالية خفيفة السرعة في المناطق الجنوبية، ومتقلبة الاتجاه في المناطق مناطق الفرات الأوسط".

واشار الى ان "توقعات الايام القادمة قابلة للتغيير وبعد غد الأربعاء، ستكون الأجواء مستقرة عموما ماعدا فرص زخات مطر على المناطق الجبلية".

وبين العلي أن "الطقس يوم الخميس وإلى صباح الجمعة، سيشهد امطارا ما بين المتوسطة والغزيرة على المناطق الشمالية".

واوضح أن "المنطقة الغربية ستكون امطارها متوسطة، مع فرص زخات متفرقة في المناطق الجنوبية ومناطق الوسط والفرات الأوسط".

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقعات بأجواء باردة وامطار في مناطق معينة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقعات بأجواء باردة وامطار في مناطق معينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).