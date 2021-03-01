جماعات مسلحة تتفق خلال اجتماع لها بتنفيذ عمليات خلال الفترة المقبلة

2021/03/01 | 23:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد المتحدث الرسمي باسم حركة ربع الله "الحاج ابو شعواطة"، الاثنين، الاتفاق مع جماعات مسلحة خلال اجتماع لتنفيذ عمليات مسلحة خلال الفترة المقبلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم حركة ربع الله "الحاج ابو شعواطة" في بيان، اليوم (1 اذار 2021)، انه "انهينا قبل قليل اجتماعا مع الفرق المتحالفة والتي ضمت ربع الله الاصلية وربع الله الاوفياء وجبهة ابو جداحة والمجاميع الخاصة وتوثية الشيعة وفاطميون الميداني واحباب الله وفريق قدسنا، وتم الخروج بنتائج مثمرة سوف ترونها على عواجل الاخبار".

واضاف، انه "نهيب بالطاقات الشبابية وانصار الشايب بالاستعداد والجهوزية الكاملة للعمليات التي سوف يتم تنفيذها"، على حد تعبيره.

ا.ح

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