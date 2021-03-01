مجلس النواب يشكل لجنة لتقصي الحقائق بشأن ’ملفات الفساد’ في صلاح الدين

2021/03/01 | 23:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد شكّل مجلس النواب، الإثنين، لجنة تحقيقية لتقصي الحقائق فيما ورد من ملفات “فساد” في محافظة صلاح الدين، وذلك استجابة لطلب تقدم به عدد من النواب. وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقى “النور نيوز ” نسخة منه، أن “مجلس النواب شكل لجنة تحقيقية لتقصي الحقائق، تضم لجنتي النزاهة والاقاليم وممثلاً عن …

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