سوريا تطالب مجلس الأمن الدولي بإدانة “الاعتداءات الإسرائيلية” على أراضيها

2021/03/01 | 23:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دوليطلبت وزارة الخارجية السورية الإثنين من الأمم المتحدة إدانة ”الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة“ على أراضيها، غداة ضربات إسرائيلية جديدة استهدفت مواقع عدة في محيط دمشق.ووجهت الخارجية السورية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن قالت فيها: ”أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي (…) على ارتكاب عدوان جديد على أراضي الجمهورية العربية السورية وذلك …

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