الكاظمي يغرد بشأن التصويت على قانون الناجيات الإيزيديات

2021/03/01 | 23:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عدّ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الإثنين، إقرار قانون الناجيات الإيزيديات بالخطوة المهمة، فيما وعد بتسخير كافة الجهود لتطبيقه.

وقال الكاظمي في تغريدة له على تويتر، إن "إقرار قانون الناجيات الإيزيديات وغيرهن من بنات العراق يعد خطوة مهمة لتحقيق العدالة ويعكس قيم المساواة والمواطنة".

وأضاف، "الحكومة العراقية ستسخر كافة جهودها لتطبيق القانون وتوفير حياة كريمة لكافة الناجيات، وتحرير ما تبقى من الأسرى، وإعادة الحياة إلى المناطق المحررة والنازحين إلى مناطقهم".

وفي وقت سابق اليوم، صوّت مجلس النواب، على مشروع قانون الناجيات الإيزيديات.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، إن "مجلس النواب، صوّت في جلسته المنعقدة هذا اليوم، على قانون الناجيات الإيزيديات".





وتابع البيان، "كما أنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون مواجهة جائحة كورونا".





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