رئيس كتلة بدر يطالب الحكومة بتقديم شكوى إلى الامم المتحدة بشان قصف الحشد الشعبي

2021/03/01 | 23:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / طالب رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي الحكومة بتقديم شكوى إلى الامم المتحدة بشان قصف الحشد الشعبي.وقال في تصريح متلفز ان : الاعتداءات الأمريكية تكررت على الاجهزة الامنية والحشد الشعبي وامريكا وبعض دول الجوار لاتقبل ببطولات وتضحيات الحشد الشعبي الذي اعاد هيبة العراق.واضاف الكعبي : الحشد الشعبي كسر شوكة داعش الإرهابي ولاتوجد ردة فعل قوية من الحكومة العراقية على قصف الحشد الشعبي وكان الحشد ليس جزا من قواتنا المسلحة.واوضح ان : الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية حررت المناطق الحدودية مع سوريا ومنعت تسلل الارهابيين إلى الأراضي العراقية لذلك قوات الاحتلال الامريكي تقصفها واعطينا تضحيات كبيرة ومن ابرزها الحاج ابو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني.وتابع الكعبي ان : اعداء العراق كثيرون في الخارج وإلى الان توجد تهديدات.ويجب احترام كل الأجهزة الأمنية بكافة صفوفها.واشار الى ان : الحشد الشعبي ليس منافسا انتخابيا حتى يعتبره البعض منافسا له.وهنالك اجندات خارجية لاضعاف الحشد الشعبي لانه في هذه الحالة سيضعف العراق.وبين الكعبي ان : القانون العراقي لا يسمح بالتواجد الامريكي إلا بموافقة مجلس النواب.ومادامت امريكا موجودة في العراق فلايوجد استقرار لانها جاءت من اجل دمار الشعب العراقي وقواته المسلحة .وذكر ان : اسرائيل لمست الهزائم على يد الجيش العراقي في الماضي وهي تخشى منه وتحاول باستمرار إضعافه./انتهى3

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