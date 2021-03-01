الكاظمي : اقرار قانون الناجيات خطوة مهمة لتحقيق العدالة

2021/03/01 | 23:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اقرار قانون الناجيات الإيزيديات وغيرهن من بنات العراق خطوة مهمة لتحقيق العدالة ويعكس قيم المساواة والمواطنة.وقال في تغريدة ان : الحكومة العراقية ستسخر كافة جهودها لتطبيق القانون وتوفير حياة كريمة لكافة الناجيات، وتحرير ما تبقى من الأسرى، واعادة الحياة الى المناطق المحررة والنازحين الى مناطقهم./انتهى3

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