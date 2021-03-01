هل لا زلتم تراهنون على الكاظمي والانتخابات؟! - جلال الصباغ

2021/03/01 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلال_الصباغ القضية لا تحتاج إلى ذكاء او تحليل، فالامور واضحة وضوح الشمس، الكاظمي هو نسخة عبد المهدي ومن قبلهم العبادي والمالكي، جميعهم يفكرون ويتصرفون وينفذون اوامر اسيادهم بذات المنطق الناتج عن عملية مشوهة جاء بها الأمريكيون وتم تغذيتها من ايران والخليج وتركيا، وكل المستفيدين من بقاء نظام المحاصصة الطائفية والقومية، انما هم مجموعة منتفعين من بقاء اللصوص والقتلة.لعبة حكومة الكاظمي المؤقتة التي جاءت بم ......





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