تحوّلات في الكوكب - حسن مدن

2021/03/01 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن لإدراك مسببات الكثير من التوترات في مناطق مختلفة من كوكبنا، علينا معرفة أنه في مطالع ستينات القرن العشرين كان دخل ما نسبته 20% من سكان العالم الذين يعيشون في البلدان الأكثر غنى يفوق بثلاثين مرة دخل ال20% الأكثر فقراً، أما في نهايات القرن نفسه فقد اتسعت الهوة لتصبح اثنتين وثمانين مرة، والمرجح أن الأمر، اليوم، قد ازداد سوءاً.



والأرقام تترى، فدخل الفرد في أكثر من سبعين دولة من دول العالم هو دون م ......





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