الكاظمي: اقرار قانون الناجيات الإيزيديات خطوة مهمة لتحقيق العدالة

2021/03/02 | 00:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، ان اقرار قانون الناجيات الإيزيديات وغيرهن من بنات العراق يعد خطوة مهمة لتحقيق العدالة.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر، ان “اقرار قانون الناجيات الإيزيديات وغيرهن من بنات العراق يعد خطوة مهمة لتحقيق العدالة ويعكس قيم المساواة والمواطنة”.

واضاف ان “الحكومة العراقية ستسخر كافة جهودها لتطبيق القانون وتوفير حياة كريمة لكافة الناجيات، وتحرير ما تبقى من الأسرى، واعادة الحياة الى المناطق المحررة والنازحين الى مناطقهم”.

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