2021/03/02 | 00:15 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد الهاشمي لبرنامج ستوديو الجماهير : الاسبوع المقبل سنعقد اجتماع للهيئة العامة للنادي والادارة ستقدم استقالتها بالاجتماع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/02 | 00:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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