النائب احمد الجبوري يعلق على ​مشاجرة جلسة البرلمان.. أجسادهم مترهلة بالخيانات!

2021/03/02 | 00:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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رد النائب عن محافظة صلاح الدين، أحمد عبد الله الجبوري، "أبو مازن" الاثنين، على شخصيات لم يسمها، وذلك عقب مشاجرة بينه وبين النائب زياد الجنابي.

وقال الجبوري في تدوينة على تويتر تابعه NRT عربية، (2 آذار 2021): "يتوهمون مواقفهم بحجم أجسادهم المترهلة بالخيانات، يزعمون طهارة اليد وهي مغلولة إلى أعناقهم، بخلاء المواقف في الفساد غارقون، يخشون من تاريخ شخصي غارق بالمتناقضات، تعودوا التزييف كطباعة الطهارة على ورق تالف".

وأضاف، "سيطويهم الزمن صفحات متناثرة".

وافاد مصدر من داخل جلسة البرلمان، الاثنين، بإندلاع شجار وتدافع بين نواب المكون السني من حزب تقدم ونواب الكتلة التابعة لأحمد عبدالله الجبوري (أبو مازن).

وذكر المصدر في تصريح لـ ان ار تي عربية، اليوم (1 اذار 2021)، "ابو مازن افتعل الشجار وسبب لغطا وهياجا في مجلس النواب والشجار، ووصل لحد التراشق و الضرب بـ (الاحذية) مع النائب زياد الجنابي،، فيما غادر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الجلسة".

واضاف، ان "ابو مازن افتعل الشجار وسبب لغطا وهياجا في مجلس النواب لان بعض النواب السنة قدموا طلبا الى رئاسة مجلس النواب يطلبون فيه التحقيق بجميع قضايا الفساد في صلاح الدين منذ عام 2008 ولحد الان، حيث قام بسب وشتم النواب الذين قدموا الطلب".

وفي تطور ذي صلة اكد مصدر نيابي، ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لم يغادر البرلمان والجلسة مستمرة بالتصويت على قانون الناجيات الايزيديات.

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