الصحة تصدر توصية رسمية بشأن تمديد الحظر

2021/03/02 | 00:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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رفعت وزارة الصحة، الاثنين، توصية إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بفرض حظر للتجوال لمدة 14 يوما.

وذكر مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير في تصريح تابعه ان ار تي عربية، اليوم (1 اذار 2021)، إن "اللجان الاستشارية تدرس رفع توصية إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تتضمن فرض حظر للتجوال لمدة 14 يوما لما لمسناه من تأثير إيجابي في انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا".

وأضاف، أن "هناك رغبة في تمديد حظر التجوال حتى لا تعود نسب الارتفاع بالاصابات من جديد وكذلك لتمكين المؤسسات الصحية من استيعاب الاصابات وتقليل عدد الوفيات".

واوضح، ان "الاستمارة الإلكترونية التي اطلقت للمواطنين والخاصة بحجز لقاح كورونا من شأنها تقليل الازدحامات على المراكز الصحية"، مشيرا إلى أن المنحة الصينية ستوزع على المحافظات ثم انتظار الوجبات تباعا".

ا.ح

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