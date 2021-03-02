إدارة نادي الشرطة تصدر عقوبات مالية بحق فريقها الكروي بعد التعادل مع أمانة بغداد

2021/03/02 | 00:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

عقدت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة اجتماعاً استثنائياً لمناقشة وضع فريقها الكروي، لاسيما بعد النتائج السلبية التي تحققت في الدورين الماضيين، فضلا على الأداء غير المرضي لبعض اللاعبين.

وذكرت الادارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،" وبناءً على ما تقدم، وفي سبيل إيقاف النزيف النقطي للفريق والعودة من جديد للمنافسة على لقب الدوري والمكان الذي يليق بسمعة النادي وتأريخه الكبير ، قررت الإدارة خصم نسبة ٢٥% من عقود اللاعبين الكلية للموسم الحالي، مع توجيه إنذار نهائي لبعض اللاعبين الذين خذلونا بأدائهم الفني في العديد من المباريات".

وأضافت،"وتؤكد الإدارة أن العقوبة ستكون أشد إذا ظل الحال على السوء نفسه، وعدم العودة للمستوى الذي يليق بكيان القيثارة".

وكان فريق الشرطة قد تعادل اليوم الاثنين امام امانة بغداد في الجولة 21 من منافسات دوري الكرة الممتاز، وفي الجولة الماضية خسر من الزوراء.

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