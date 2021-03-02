واشنطن: الولايات المتحدة

2021/03/02 | 00:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الولايات المتحدة "تركز على السلوك المستقبلي" للسعودية بعد العقوبات التي فرضتها على بعض المسؤولين السعوديين فيما يتعلق بمقتل الصحفي جمال خاشقجي والتي لم تشمل ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان.وأضاف برايس أن مبيعات الأسلحة للسعودية في المستقبل سيتم تقييمها على أساس المصالح والقيم الأمريكية حاثا السعودية على حل قوتها للتدخل السريع./انتهى

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