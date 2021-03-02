شاهد.. القيادة الأميركية تنشر فيديو لهجوم الصواريخِ على عين الأسد

2021/03/02 | 00:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد القيادة المركزية الأميركية يكشف تفاصيل جديدة حول تعرّض قاعدة عين الأسد في العراق لقصف بصواريخ إيراني....

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