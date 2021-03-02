صناديق الاستثمار المتداولة في الأسهم تتلقى تدفقات قياسية خلال فبراير

2021/03/02 | 00:25 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في الأسهم تدفقات نقدية قياسية خلال فبراير/شباط، رغم مخاوف المستثمرين من ارتفاع عوائد السندات الحكومية.

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