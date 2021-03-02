كما رواه شاهد عيان: الباب الخامس - دلور ميقري

2021/03/02 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري 1لاحَ أن الجميعَ كانوا يتحينون فرصةَ غياب الوالي، لكي ينقضوا على بعضهم البعض في مشهدٍ أشبه بحفل مصاصي دماء.



هذا ما فكّرتُ فيه، عقبَ سماعي أولاً بأول أخبارَ المعركة، التي أندلعت مساءً في وقتٍ كنتُ فيه وعشيقتي نتهيأ لممارسة الحب.



فيما يلي، سأحاولُ بدقّة المؤرخ، وموضوعيته، نقلَ صورة موجزة عن صراعٍ دامٍ، دامَ لمدة ثلاثة أيام وانتهى بنتيجة لا غالب ولا مغلوب ـ كغالبية صراعات العسكر والأصناف في هذه ا ......





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