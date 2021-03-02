الهويّة والصراع الاجتماعي في السودان- 1 - تاج السر عثمان

2021/03/02 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان تناولت قضايا الأقليات القومية والهويّة في مؤلفاتي " الجذور التاريخية للتهميش، مكتبة الشريف الأكاديمية 2006 "، الدولة السودانية : النشأة والخصائص، الشركة العالمية 2008"، " قضايا المناطق المهمشة في السودان"، الشركة العالمية 2014"، في إطار البحث عن الحل الشامل والعادل لقضايا الأقليات القومية المهمشة أو الأكثر تخلفا علي أساس دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو اللغة أو الثقافة أو العرق، ......





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